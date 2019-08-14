تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني

مباشر: تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس فصلي وسنوي.

وكشفت بيانات صادرة عن "يوروستيت" اليوم الأربعاء أن الناتج الإجمالي المحلي في منطقة اليورو زاد بنحو 1.1 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2019، مقابل 1.2 بالمائة في الربع الأول.

أما على أساس فصلي فسجلت منطقة اليورو نمو اقتصادي عند 0.2 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، وفقاً لتوقعات المحللين، مقابل 0.4 بالمائة في الفترة من يناير/كانون الأول وحتى مارس/آذار.

وفي سياق منفصل أظهرت البيانات تباطؤ معدل التشغيل في منطقة اليورو عند مستوى 0.2 بالمائة في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل مستوى 0.4 بالمائة في الربع الأول.

كما كشفت البيانات الاقتصادية هبوط الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال يونيو/حزيران بنسبة 1.6 بالمائة على أساس شهري، مقابل ارتفاع بنحو 0.8 بالمائة في مايو/آيار السابق له.

وعلى أساس سنوي انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال يونيو/حزيران بنسبة 2.6 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1183 دولار.