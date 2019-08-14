هبوط أسعار الذهب مع تراجع حدة النزاعات التجارية

مباشر: هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع انحسار حدة النزاعات التجارية، وعلى الرغم من استمرار مخاوف النمو الاقتصادي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر أمس تأجيل تطبيق التعريفات الجمركية على نحو نصف الواردات الصينية التي كانت مقررة في بداية الشهر المقبل إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وتتضمن قائمة التأجيلات الهواتف وأجهزة الحاسب الآلي وملابس وأحذية محددة، إلى جانب بعض أجهزة تحكم ألعاب الفيديو.

وبحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.1 بالمائة إلى 1512.10 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.06 بالمائة عند 1500.67 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.759.

وعلى الجانب الآخر أعلنت الصين اليوم ارتفاع الإنتاج الصناعي في الشهر الماضي بأبطأ وتيرة في 17 عام.

كما أن حالة عدم اليقين العالمية سواء فيما يتعلق بالتظاهرات في هونج كونج أو البريكست والاضطرابات السياسية في إيطاليا، لاتزال تشكل تهديد للمستثمرين.