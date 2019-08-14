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وزارة الدفاع السورية تعلن السيطرة على قرى في ريف محافظة إدلب الجنوبي

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دمشق - سبوتنيك. ونقلت وكالة "سانا" السورية عن الوزارة "السيطرة على قرى كفر عين وخربة مرشد والمنطار وتل عاس في ريف ادلب الجنوبي".

© Sputnik . BASSEL SHARTOUH

وذكر مراسل "ٍسبوتنيك" أن قوات الجيش السوري تابعت تقدمها ليلا بريف إدلب الجنوبي وتحديدا على محور الهبيط خان شيخون وتمكنت من السيطرة على بلدة وتل عاس ومزارع المنطار بعد اشتباكات هي الأعنف مع المجموعات المسلحة في المنطقة منذ أسابيع.

ووصلت قوات الجيش السوري إلى مشارف مدينة خان شيخون الاستراتيجية بعد تقدمها وسيطرتها على تل وبلدة عاس، حيث باتت القوات مشرفة ناريا من بعد 3 كم من مدخل مدينة خان شيخون الغربي.

ونقل المراسل عن مصدر في القوات العاملة تحت إمرة العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر أن الجيش نفذ عملية ليلية اقتحم خلالها مواقع الجماعات الإرهابية المسلحة على محور الهبيط- خان شيخون، تحت غطاء جوي سوري روسي كثيف، تم خلاله تدمير مواقع وخطوط إمداد المسلحين في المنطقة، وأسهم في هيمنة القوات على مشارف مدينة خان شيخون جنوب إدلب.

SputnikNews

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