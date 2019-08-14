البعثة الأممية ترحب بانخفاض مستوى العنف في طرابلس

القاهرة- سبوتنيك. وقالت البعثة، في بيان: "ترحب البعثة بالرد الإيجابي من جانب الطرفين، وانخفاض مستوى العنف بشكل ملموس في منطقة طرابلس".

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وأشار البيان إلى تلقي البعثة "تقارير تفيد بوقوع انتهاكات لهذه الهدنة"، شملت قصفا لمطار معيتيقة".

وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد دعت، الخميس الماضي، كل الأطراف في ليبيا إلى قبول هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من صباح يوم العيد. وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "قبول الهدنة الإنسانية وفق 4 ضوابط.

تشمل الهدنة جميع مناطق الاشتباكات بحيث تتوقف تماما الرماية المباشرة وغير المباشرة أو أي تقدم للمواقع الحالية. وحظر نشاط الطيران وطيران الاستطلاع في جميع الأجواء ومن كل القواعد الجوية التي ينطلق منها. وعدم استغلال هذه الهدنة لتحرك أية أرتال أو القيام بأي تحشيد. وتتولى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أية خروقات.