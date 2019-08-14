معدل التضخم في بريطانيا يتجاوز التوقعات خلال يوليو

مباشر: ارتفع معدل التضخم في بريطانيا خلال الشهر الماضي متجاوزاً توقعات المحللين، ومُسجلاً أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة زاد بنحو 2.1 بالمائة في يوليو/تموز الماضي، مقابل 2 بالمائة في يونيو حزيران السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي سيسجل 1.9 بالمائة في الشهر الماضي.

وساهمت أسعار الملابس والمشروبات الكحولية والأثاث في دعم معدل التضخم البريطاني في الشهر الماضي.

وفي سياق منفصل زادت أسعار المنتجين في المملكة المتحدة بنحو 1.8 بالمائة على أساس سنوي في يوليو/تموز، مقابل ارتفاع بنسبة 1.6 بالمائة في يونيو/حزيران السابق له.

وبحلول الساعة 8:35 صباحاً بتوقيت جرينتش صعد الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.09 بالمائة إلى 1.2071 دولار.