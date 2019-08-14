هبوط أسعار النفط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية

مباشر: هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ترقب الكشف عن بيانات المخزونات الأمريكية وسط توقعات ارتفاعها.

وبحلول الساعة 8:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.1 بالمائة إلى 60.61 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 1.4 بالمائة عند 56.30 دولار للبرميل.

وأعلنت الصين اليوم بيانات اقتصادية محبطة، تسببت في زيادة توقعات تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي، من ضمنها هبوط الإنتاج الصناعي لأدنى مستوى في أكثر من 17 عام خلال الشهر الماضي.

وكانت أسعار النفط سجلت مكاسب أمس بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل تطبيق تعريفات جمركية ضد منتجات صينية إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول بدلاً من بداية الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات الإنتاج والمخزونات عن الأسبوع الماضي.

وكان معهد البترول الأمريكي أعلن أمس ارتفاع المخزونات في الأسبوع الماضي بمقدار 3.7 مليون برميل عند 443 مليون برميل، ومقابل توقعات تراجعها بمقدار 2.8 مليون برميل.