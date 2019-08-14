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هبوط الأسهم الأوروبية خلال التعاملات قبيل بيانات اقتصادية

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هبوط الأسهم الأوروبية خلال التعاملات قبيل بيانات اقتصادية هبوط الأسهم الأوروبية خلال التعاملات قبيل بيانات اقتصادية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل إعلان بيانات اقتصادية.

وبحلول الساعة 8:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة إلى 371.5 نقطة، وفيما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.4 بالمائة عند 11699 نفطة.

وهبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.5 بالمائة مُسجلاً 5336.3 نقطة، بينما استقر مؤشر "فوتسي" البريطاني عند 7247 نقطة.

وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1183 دولار.

ومنح الرئيس الأمريكي دونالد الأسواق العاليمة قسطاً من الراحة بقرار تأجيل تطبيق التعريفات الجمركية على بعض السلع المستوردة من الصين إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول بدلاً من الشهر المقبل.

وعلى صعيد التطورات السياسية الأوروبية، قرر مجلس الشيوخ الإيطالي أمس تأجيل النقاش بشأن الأزمة الحكومية الراهنة حتى الأسبوع المقبل، لتُحبط بذلك جهود زعيم حزب الليجا ماتيو سالفيني لعقد انتخابات جديدة.

كما أفادت التقارير الصحفية أن الولايات المتحدة وبريطانيا يناقشا في الوقت الحالي اتفاق تجاري جزئي والذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أي بعد يوم واحد من الخروج البريطاني المقرر من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات معدل التضخم وأسعار المنتجين في بريطانيا، وبيانات النمو الاقتصادي ومعدل البطالة في منطقة اليورو.

مباشر (اقتصاد)

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