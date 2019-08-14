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آل الشيخ يدعو لمنع الفلسطينيين من الحج... ماذا حدث في مشعر منى

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آل الشيخ يدعو لمنع الفلسطينيين من الحج... ماذا حدث في مشعر منى آل الشيخ يدعو لمنع الفلسطينيين من الحج... ماذا حدث في مشعر منى

وقال آل الشيخ في التغريدة: "الفلسطينيون هم وبال على كل من يستضيفهم، استضافهم الأردن فكان أيلول الأسود واستضافهم لبنان فكانت الحرب الأهلية واستضافتهم الكويت فتحولوا إلى جنود لصدام وهم الآن يحولون منابرهم لشتمنا ونكران مواقفنا. هؤلاء لم يعرف لهم إلا جيش الدفاع الإسرائيلي".

وغرد الكاتب السعودي تعليقا على أظهر مجموعة من الفلسطينيين وهم يهتفون: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، عند مشعر منى أثناء تأديتهم لمناسك الحج، تزامنا مع اقتحام مجموعة كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك.

وقال: "يجب منع كلاب حماس من الحج السنة القادمة لأنهم رفثوا وفسقوا في حج هذه السنة، وليحجوا إلى الدويلة بدلا من مكة. الشغب والمظاهرات التي مارسها الحمساويون في الحج وراءها القطريون، فالحمساويون رجالهم عبيد لتلك الدويلة يبيعون فيهم ويشترون".

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