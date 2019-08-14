"نيكي" الياباني يرتفع بالختام مع تطورات تجارية إيجابية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع تطورات تجارية إيجابية، ووسط مكاسب أسهم الشركات الموردة لـ"آبل".

وفي نهاية التعاملات صعد مؤشر "نيكي" بنحو 1 بالمائة إلى 20655.1 نقطة.

كما زاد مؤشر "توبكس" بنسبة 0.9 بالمائة مُسجلاً 1499.5 نقطة.

وبحلول الساعة 7:50 صباحاً بتوقيت جرينتش صعد الين أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 106.37 ين.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق التعريفات الجمركية ضد بعض السلع الصينية حتى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مشيراً إلى أن من ضمن تلك السلع الهواتف وأجهزة الحاسب الآلي وملابس وأحذية محددة، إلى جانب بعض أجهزة تحكم ألعاب الفيديو.

وأرجع ترامب قراره في ذلك إلى عوامل ذات صلة بالأمن الوطني والآمان والصحة، مشيراً إلى أن باقي العناصر ستخضع للتعريفات الجمركية المقررة في بداية الشهر المقبل كما كان محدد.

وبعد تلك الأنباء ارتفعت أسهم الشركات الأمريكية ذات صلة بالتأجيلات مثل "آبل" الذي زاد بنحو 4.2 بالمائة عند ختام تعاملات أمس.

وصعدت أسهم الشركات اليابانية ذات صلة بمصنعة "الآيفون" في ختام تعاملات اليوم، فزادت أسهم "تايو يودن" و"موراتا ماني فاكتورنج" و"تي.دي.كيه" بنحو 6.3 بالمائة و3.3 بالمائة و4.3 بالمائة على الترتيب.

كما ارتفع سهم الشركة المصنعة لأشباه الموصلات "سكرين هولدنج" بنحو 6 بالمائة، كما زاد سهم "طوكيو إليكترون" بنسبة 1.1 بالمائة.

وفيما زاد سهم "نيتيندو" بنحو 4.3 بالمائة، حيث أن منتجات الشركة المصنعة لوحدات تحكم ألعاب الفيديو من ضمن قائمة مؤجلات ترامب فيما يتعلق بالتعريفات.