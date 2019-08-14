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صحيفة: حفتر يرفض تمديد مهلة وقف العمليات العسكرية في طرابلس

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وذكرت مصادر ليبية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "حفتر رفض محاولات تمديد هدنة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، لافتة إلى أنه عقد اجتماعا موسعا بقادة قواته في مختلف محاور القتال مؤخرا".

© Sputnik . Sara Nor El-din

وأضافت المصادر أن "الاجتماع يأتي في إطار مراجعة ما تم تحقيقه ميدانيا منذ انطلاق عملية تحرير طرابلس في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، والاطمئنان على مدى استعداد قوات الجيش".

ووافق الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق الوطني، على هدنة اقترحتها الأمم المتحدة خلال عيد الأضحى اعتبارا من الأحد، غير أنها انتهكت من جانب ميليشيات طرابلس التابعة لحكومة الوفاق.

وعلقت السلطات في مطار معيتيقة، المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، الرحلات لعدة ساعات، بعد الإبلاغ عن وقوع قذيفة على بعد أمتار فقط من المدرج.

وعليه، تجددت أمس الثلاثاء، المعارك العنيفة في العاصمة الليبية، وذلك بعد ساعات فقط على انتهاء المهلة، على الرغم من دعوات غربية وعربية لإطالة أمد هدنة وقف إطلاق النار.

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