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بالفيديو... مفاجأة غير متوقعة إلى رجل الأمن السعودي صاحب مقطع "هذا واجبي"

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بالفيديو... مفاجأة غير متوقعة إلى رجل الأمن السعودي صاحب مقطع "هذا واجبي" بالفيديو... مفاجأة غير متوقعة إلى رجل الأمن السعودي صاحب مقطع "هذا واجبي"

وقدم الوزير شكره وتقديره للطالب على إخلاصه وتفانيه في عمله، كما قدم له مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى سيارة، وذلك حسب صحيفة "سبق" .

ووجه الأمير عبد العزيز بن سعود بتعيين الطالب العسكري بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، داعيا إياه إلى زيارته والالتقاء به بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.

وكان الطالب العسكري، ماجد بن نادر العبد العزيز، رفض مبلغا ماليا، قدمته له حاجة خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى 1، عندما كان يوجه الحجاج، قائلا لها: "هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج".

SputnikNews

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