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اليوم .. 7 بورصات عربية تعود للعمل بعد إجازة العيد

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مباشر: تبدأ 7 أسواق مال عربية منها والإمارات استئناف الدوام الرسمي اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس /آب 2019 وذلك بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى في تلك الدول. 

ووفقاً لبيانات رسمية ستعود بورصتا المغرب والأردن للعمل يوم الخميس المقبل، كما تعود 4 بورصات عربية أخرى في صدراتها الى استئناف الدوام اعتباراً من يوم الاحد المقبل.

وفيما يلي مواعيد عطلة العيد، وتاريخ استئناف العمل:

وقبل بدأ عطلة العيد وفي نهاية جلسة الخميس الماضي، تباين أداء أغلب أسواق المنطقة بنسب متفاوتة وجاء في صدارة القائمة الخضراء  بورصة مصر والسعودية ودبي  فيما انخفضت بورصتي أبوظبي والكويت وذلك تحت ضغط التوترات التجارية.

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