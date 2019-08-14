بعد انتهاء عطلة العيد.. كيف يرى المحللون مسار أسواق الخليج؟

من: محمود جمال

مباشر: توقع محللون لـ"مباشر" أن تشهد أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعات قوية وذلك خلال جلسة اليوم الأربعاء وفي أول جلساتها بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.

ورجح المحللون أن تتراجع حالة الترقب والحذر لدى المستثمرين مع انخفاض حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تشتعل من حين إلى آخر، إضافة لارتفاع أسعار النفط وصعود الأسواق العالمية.

وتعود 7 أسواق مال عربية اليوم الأربعاء منها مصر والإمارات وذلك بعد أن أوقفت أغلب أسواق المال بالمنطقة تداولاتها يوم الأحد الماضي احتفالاً بعيد الأضحى المبارك.

وقبل بدأ عطلة العيد وفي نهاية جلسة الخميس الماضي، تباين أداء أغلب الأسواق الخليجية بنسب متفاوتة وجاء في صدارة القائمة الخضراء بورصة السعودية ودبي فيما انخفضت بورصتي أبوظبي والكويت وذلك تحت ضغط التوترات التجارية.

وفي إعلان مفأجأ، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس تأجيل فرض رسوم استيراد مزمعة على بعض المنتجات الصينية، وهو ما دفع المستثمرين للعودة إلى شراء الأسهم العالمية بقوة ودفعها للصعود مجددا وكان ذات السبب في صعود النفط بنسبة تجاوزت 4 بالمائة.



حركة شراء

وقال إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي بأسواق المال الخليجية لـ"مباشر" إن قرار "ترامب" المفأجأ سيؤثر إيجابا على أسواق الخليج خلال جلستي الأربعاء والخميس.

وأوضح أن الأسواق الخليجية لن تستمر على منوال الإيجابية خلال جلسات الأسبوع المقبل حيث أن حركة الشراء على الذهب والتوجه من مستثمري العالم لن تهدأ في ظل ظهور علامات فنية تؤكد استمرار الأسواق الامريكية في حركة التصحيح.

وأشار إلى أن الأسواق بالمنطقة وحركاتها خلال الأيام القادمة ستكون حركاتها خاضعه بشكل كبير لقرارت "ترامب" بشأن الحرب التجارية .

ولفت إلى أن النتائج النصفية تعتبر عامل موسمي في تحديد مسار الأسهم بأسواق المنطقة، مشيرا إلى أن تأثيرها لن يستمر كثيرا وسينتهي مع انتهاء مهلة إفصاح الشركات والتي تمتد الى اليوم العشرين من الشهر الجاري.

وبدوره، توقع أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة في أي ماركتس "مصر" لـ"مباشر" أن تشهد الأسواق الخليجية خلال جلسة اليوم وغدا الخميس تحسن وارتفاعات مع بداية التعاملات بعد عيد الاضحى خاضة بسبب تخفيض حدة توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبالأمس صرح مكتب الممثل التجاري الأميركي إن الولايات المتحدة ستعفي بعض السلع الصينية من التعرفة الجمركية لأسباب الصحة والسلامة والأمن القومي وعوامل أخرى" في حين سيتم تأجيل التعرفة الجمركية على المواد الأخرى حتى 15 ديسمبر/كانون الأول.

وقال أحمد معطي إن هذه الأنباء ستؤثر بالإيجاب على توجهات المستثمرين بالاسواق الخليجية بل والعالم وسيؤدي لارتفاع شهية المخاطرة للاستثمار بالأسهم.

وأوضح أن من الأخبار الإيجابية التي من المرجح أن تدفع أسواق المنطقة للارتفاع اليوم صعود سعر النفط حوالي 4 بالمائة بسبب انباء عن خفض دول الاوبك لانتاج النفط وايضا بسبب تراجع حدة التوترات التجارية مما يعزز من ارتفاع أسهم الطاقة بأسواق الخليجية.

وبين أن هناك دعائم إيجابية لكل سوق خليجي على حدى حاليا، ففي السعودية قال إن الممكلة تتميز هذه الفترة بموسم الحج والذي متوقع ان تكون ايراداته حوالي 50 مليار ريال والذي سيكون لها دو في تنشيط عدة قطاعات اقتصادية بالمملكة.

ولفت إلى أن انتظار العالم للطرح العام لشركة أرامكو السعودية والذي يعتبر أكبر طرح بالعالم والذي سيؤدي ايضا تنشيط سوق الأسهم السعودية بالكامل وزيادة النظرة التفاؤلية حياله مما سيؤدي لزيادة السيولة بها.

وأما بالامارات، فقد أكد أحمد معطي أن أسعار الأسهم ببورصة دبى خاصة ما زالت تتداول عند مستويات مغرية للشراء.

قرارت "ترامب"

ومن جهته رجح نادر حداد، المستشار الدولي بالأسواق المالية، أن تستمر الأسواق الخليجية في الأداء المتذبذب على وقع أداء الأسواق الأوروبية والآسيوية والأمريكية والتي تتبع قرارت والتصريحات الخاصة بالحرب التجارية من قبل "ترامب" تحديدا.

وأشار إلى إن نزول عائد السندات الأمريكي سيؤثر سلبا على سلوكيات المحافظ الأجنبية بالأسواق الخليجية وسيدفعها للمراقبة فقط دون حصد مراكز جديدة بالأسهم حتي تتضح الأوضاع.

وأوضح أن انخفاض عائد السندات الأمريكية وتوجهها تدريجيا الى المنطقة السالبة هي اشارةعن احتمال وقوع أزمة مالية عالمية، مؤكدا أن هذا ما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وأكد انخفاض العائد على السندات الأمريكية يجعل البنوك المركزية تستمر في عملية التسيير الكمّي لتحفيز الشركات والبنوك المتعثرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون له أثر جيد على أسواق المنطقة لبعض الوقت.

ولفت إلى أن توجه المستثمرين للتحوط بالذهب الذي اجتاز حاجز 1500 دولار للأونصة الواحدة ثم عاد دونها بالأمس بسبب الأخبار التي تبدو إيجابية عن تراجع حدة الحرب التجارية.

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