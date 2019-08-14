اليمن.. الحوثي يكشف ما الذي بحثه وفد "أنصار الله" في طهران

القاهرة - سبوتنيك. وقال الحوثي والذي يشغل منصب رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر"، إن "دعوة الوفد إلى إيران لبحث ما تم الاتفاق عليه مع الإمارات؟".

وكانت "أنصار الله" أعلنت في وقت سابق اليوم، أن المتحدث باسم الجماعة ورئيس وفدها المفاوض محمد عبدالسلام، سلم مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي رسالة من زعيم "أنصار الله" عبدالملك بدر الدين الحوثي.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن عبدالسلام، "نقل تحيات الحوثي لخامنئي وتقديره لموقف إيران المساند للشعب اليمني، وإشادته بموقف إيران الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ومباركته انتصاراتها وثباتها في مواجهة قوى الاستكبار العالمي".

وأشارت إلى أن خامنئي، "حيا صمود الشعب اليمني في وجه العدوان"، مؤكداً "وقوف إيران حكومة وشعبا إلى جانب اليمن".

وقال إن "اليمن دولة واحدة ويجب أن تبقى كذلك ونقف إلى جانبها ضد محاولة التقسيم التي تخطط لها دول العدوان"، مضيفاً أن "مشاكل اليمن وقضايا الخلاف لن تحل إلا من خلال حوار يمني يمني دون تدخل من أحد".