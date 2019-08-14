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رئيس البرلمان الكويتي يكشف طبيعة العلاقة بين الكويت والسعودية

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رئيس البرلمان الكويتي يكشف طبيعة العلاقة بين الكويت والسعودية رئيس البرلمان الكويتي يكشف طبيعة العلاقة بين الكويت والسعودية

وقال الغانم في تصريحات أوردتها قناة "" ، إن العلاقة بين السعودية والكويت شعوبا وحكاما مميزة وتاريخية. مؤكدا وجود علاقة "أخوة" بين الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح. 

وأضاف الغانم، أنه عندما يزور المملكة لا يشعر إلا أنه في بيته. مشيرا إلى وجود تنسيق وتوافق تام في الرؤى بين البرلمانين الكويتي والسعودي، لافتا إلى أن هذا التنسيق ساهم في نجاح العديد من المعارك السياسية.

وشدد الغانم على أن المملكة العربية السعودية هي عمود استقرار المنطقة، مضيفا "ومن يريد بها شرا يريد بالمنطقة بأكملها".

وشدد الغانم على أن ما يمس المملكة العربية السعودية يمس الكويت بشكل مباشر، وما يمس الكويت يمس المملكة بشكل مباشر، مضيفا أن هذا واقع عملي ملموس.

وفي الشأن الفلسطيني اعتبر الغانم أن الميزان العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي "ليس في صالحناط، معقبا "لكن هذا لا يعني أن نصمت".

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