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الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مهاجمين من "أنصار الله" شمال حجة

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الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مهاجمين من "أنصار الله" شمال حجة الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مهاجمين من "أنصار الله" شمال حجة

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش، على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، بأن "الحوثيين شنوا هجوماً عنيفاً على القوات شرق مديرية حيران (شمال غربي حجة)".

وأكد "سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين واستعادة أسلحة متنوعة خلال صد هجومهم".

وكانت قوات الشرعية سيطرت في 16 آب/ أغسطس الماضي، على مركز مديرية حيران في محافظة حجة، بعد معارك خلفت قتلى وجرحى من الحوثيين، حسب الجيش اليمني.

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، أن مدفعية الجماعة قصفت تجمعات للجيش غرب مثلث عاهم في مديرية حرض شمال غربي حجة، موقعةً عدداً من القتلى والجرحى في صفوف قواته.

وأشارت إلى شن الحوثيين قصفاً مدفعياً مماثلاً على تجمعات عسكرية يمنية شرق جبل النار في مديرية حرض قبالة قطاع جيزان جنوب غربي .

SputnikNews

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