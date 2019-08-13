محدث.. سهم آبل يرتفع 4% ليقود مكاسب "داو جونز"

مباشر: ارتفع سهم آبل بأكثر من 4 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع قرار الولايات المتحدة بتأجيل فرض تعريفات على بعض السلع الصينية.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع سهم آبل بنحو 4.2 بالمائة إلى208.97 دولار.

وقاد سهم الشركة الأمريكية مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز" بنهاية التعاملات حيث ارتفع بأكثر من 370 نقطة.

وأعلنت إدارة ترامب تأجيل فرض تعريفات على بعض السلع الصينية من بداية الشهر المقبل إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول من بينها الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

بالإضافة إلى ذلك أجرى المفاوضون التجاريون في الصين والولايات المتحدة محادثات هاتفية اليوم كما وافق على إجراء مفاوضات هاتفية أخرى خلال أسبوعين.