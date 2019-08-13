محدث.."داو جونز" يربح 370 نقطة بالختام مع تطورات تجارية إيجابية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 370 نقطة مع تطورات تجارية إيجابية.

وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب البورصة الأمريكية مع ارتفاع سهم آبل بأكثر من4 بالمائة.

وانتعشت الأسهم الأمريكية بعد أن أعلن مكتب الممثل التجاري الولايات المتحدة حذف بعض السلع من قائمة المنتجات الواردات الصينية التي ستخضع لتعريفات جمركية بنسبة 10 بالمائة.

كما تم تأجيل تطبيق التعريفات على السلع الأخرى إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد أعلن الرئيس الأمريكي عزمه فرض تعريفات على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الشهر المقبل.

وذكر الرئيس الأمريكي أن موسم الكريسماس كان عاملاً أساسياً في قرار تأجيل فرض التعريفات على الصين.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي وفقاً للتوقعات.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 1.4 بالمائة أو ما يعادل 372 نقطة إلى 26279.9 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 1.5 بالمائة إلى 2926.3 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.9 بالمائة إلى 8016.3 نقطة.

وبحلول الساعة 8:06 مساءً بتوقيت جريتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.819.