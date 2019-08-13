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وثيقة السودان الدستورية تحدد سلطات مجلس السيادة

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وثيقة السودان الدستورية تحدد سلطات مجلس السيادة وثيقة السودان الدستورية تحدد سلطات مجلس السيادة

مباشر: حددت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019، اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته في دولة السودان.

وتتمثل سلطات واختصاصات مجلس السيادة وفقاً للوثيقة، في تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، واعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة قوى إعلان الحرية والتغيير، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".

وتابعت الوكالة، كما تشمل الاختصاصات اعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، وفق ما يكون عليه الحال، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.

وشملت اختصاصات وسلطات مجلس السيادة وفقاً للمادة رقم 11 من الوثيقة الدستورية، واعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد اختيارهم وفق أحكام المادة رقم 23، الفقرة 3 من الوثيقة، والتي نصت على أن يكون المجلس التشريعي الانتقالي بنسبة 67 في المئة، ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير وبنسبة 33 في المئة للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي يتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى إعلان الحرية والتغيير والاعضاء العسكريين في مجلس السيادة.

وتشمل سلطات مجلس السيادة ايضاً، اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيلة وفق القانون، واعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.

وأكملت الوكالة، إلى جانب اعتماد تعيين النائب العام بعد اختياره من قبل مجلس الوزراء، فضلاً عن اعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء وقبول واعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

وفي 4 أغسطس، وقع المجلس العسكري الانتقالي في السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بالسودان بعد استكمال صياغتها النهائية.

ويشار، إلى أن مراسم التوقيع النهائي للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير تبدأ يوم السبت الموافق 17 أغسطس/ أب الجاري.

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وكالة: 17 أغسطس تبدأ مراسم التوقيع على الوثيقة الدستورية بالسودان السعودية ترحب باتفاق الوثيقة الدستورية في السودان

مباشر (اقتصاد)

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