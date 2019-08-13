الحج السعودية تعفي مديري مكتبي حجاج وتوجه بالتحقيق معهما

الرياض - مباشر: أصدرت وزارة الحج والعمرة قرارا بإعفاء مديري المكتبين 80 و 82 التابعين لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا عن العمل.

وأوضحت وزارة الحج، اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء نظراً لما رصد عليهما من تقصير في تقديم الخدمات المقدمة للحجاج وإحالتهما لمجلس تأديب أفراد الطوائف للتحقيق، وتعيين مديرين آخرين لمتابعة تقديم الحلول العاجلة لمعالجة الوضع الراهن حتى عودة الإخوة الحجاج التابعين للمكتبين إلى بلادهم سالمين، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ويأتي ذلك بعد توجيه صاحب الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة باعتماد إيقاف مديري المكتبين 80و 82 عن العمل، عقب رفع اللجان الميدانية التابعة للإمارة تقريرًا يثبت تقصير مديري المكتبين في تقديم الخدمات المقدمة للحجاج.

وكان وزير الحج والعمرة، محمد صالح بن طاهر، قد أوقف في وقت سابق مسؤولين في مؤسسات طوافة بسبب التقصير والإهمال، وتوجيه فرق الرقابة والمتابعة الميدانية بمتابعة الحالة على مدار الساعة والتأكد من تقديم كافة الخدمات للحجاج في ظل سعي الوزارة المستمر لتطوير الخدمات المقدمة والتأكد من التزام جميع المؤسسات والقطاعات التابعة بالتعليمات والتوجيهات.

ورصدت لجان المراقبة والمتابعة في وقت سابق تقصير المكتبين المشار إليهما، وصدر توجيه وزير الحج والعمرة لمؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا بالمعالجة الفورية للحالة وكف يد مديري المكتبين وتقديم كافة الخدمات اللازمة للحجاج التابعين للمكتبين، وذلك حرصاً على راحتهم واطمئنانهم لإكمال مناسك حجهم وحفاظاً على النجاحات الكبيرة التي تحققت في المراحل السابقة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ.

ترشيحات