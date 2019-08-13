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محدث.. النفط يرتفع 4% عند التسوية مع هدوء المخاوف التجارية

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محدث.. النفط يرتفع 4% عند التسوية مع هدوء المخاوف التجارية محدث.. النفط يرتفع 4% عند التسوية مع هدوء المخاوف التجارية

مباشر: ارتفعت النفط بنحو 4 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى في أسبوعين مع هدوء المخاوف التجارية.

وتلقت أسعار الخام الدعم مع مكاسب قوية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات على خلفية تأجيل واشتطن فرض تعريفات على بعض السلع من الصين إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول.

ومن شأن هدوء التوترات التجارية أن تقلل من مخاوف تباطؤ الطلب على الخام والتي كانت ضغطت على الأسعار في وقت سابق من التعاملات.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2019 و2020 إلى 1.1 و1.3 مليون برميل يومياً على الترتيب.

وفي سياق آخر، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الصخري خلال الشهر المقبل إلى مستوى قياسي عند 8.77 مليون برميل يومياً

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق من اليوم عن الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنحو4 بالمائة إلى 57.10 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 31 يوليو/تموز الماضي.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 4.5 بالمائة إلى 61.21 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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