عملة الأرجنتين تواصل خسائرها بنحو 5% مع المخاوف السياسية

مباشر: تراجعت عملة الأرجنتين بنحو 5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي مع المخاوف بشأن المستقبل السياسي للبلاد.

وتأتي خسائر العملة الأرجنتينية بعد أن كشفت النتائج التمهيدية أن ألبرتو فرنانديز مرشح المعارضة قد يفوز في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل على الرئيس الأرجنتيني "ماورويسيو ماكري".

وانخفض البيزو بنحو 7.4 بالمائة ليصل إلى 57.1 بيزو لكل دولار، قبل تقليص بعض خسائره لاحقاً، بعد أن سجل هبوطاً قوياً بالأمس حيث فقدت العملة أكثر من خمس قيمتها.

واستمرت عمليات البيع في العملة رغم التأكيدات من المرشح ألبرتو فرنانديز ، الذي فاز بشكل حاسم في الانتخابات الأولية، بأنه لا يريد التخلف عن سداد ديون البلاد.

وعلى الرغم من تعهد فرنانديز، لا يزال المستثمرون متشككين بالنظر إلى أن الرئيس السابق كريستينا فرنانديز دي كيرشنر ، لديها ميل إلى السياسات الشعبوية المثيرة للجدل، والتي تركت الاقتصاد الأرجنتيني على وشك أزمة ميزان المدفوعات بعد انتهاء فترة ولايتها في عام 2015 .

وبحلول الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع البيزو الأرجنتيني أمام الدولار الأمريكي بنحو 5 بالمائة إلى 55.651 بيزو.