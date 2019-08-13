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الاتصالات السعودية: 366% نمو الحركة الصوتية بساعات الذروة خلال الحج

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الاتصالات السعودية: 366% نمو الحركة الصوتية بساعات الذروة خلال الحج الاتصالات السعودية: 366% نمو الحركة الصوتية بساعات الذروة خلال الحج

الرياض - مباشر: قالت شركة الاتصالات السعودية أن الحركة الصوتية بساعات الذروة خلال موسم الحج الجاري شهدت نمواً بنسبة 366 في المئة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "STC"، ناصر بن سليمان الناصر، في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إنه تمت توسعة الجيل الرابع خلال الموسم الجاري بنسبة إضافية وصلت إلى 50 في المئة من حجمها من العام الماضي.

وتابع الناضر، وقد أثبتت هذه التوسعات فعالياتها عند ساعات الذروة التي شهدت نمواً هائل في حجم الحركة بلغت ذروته حتى 137 في المئة نسبة للعام الماضي، فيما كان حصة نمو الجيل الرابع أكثر من 173 في المئة نسبة للعام الماضي.

وأكمل، وتماشيا مع توجه الشركة في رفع تجربة المستخدم لأعلى درجات الجودة الممكنة، فقد تم نقل الحركة الصوتية عبر الجيل الرابع VoLTE بلغ حجم النمو في ساعات الذروة لأكثر من 366 في المئة نسبة للعام الماضي.

وأكد الرئيس التنفيذي، أنه ورغم الارتفاع والنمو الهائل في حجم الخدمات المنقولة عبر الشبكة ورغم الأمطار والتقلبات الجوية التي واكبت حج هذا العام، إلا أن سرعات الانترنت سجلت سرعات قياسية غير مسبوقة في تاريخ مكة المكرمة بشكل خاص وعلى مستوى المملكة بشكل عام حسب تقارير Oockla المتخصصة.

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