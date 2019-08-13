أخبار عاجلة

ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تعافي الأصول الخطرة -
السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تعافي البورصات العالمية -
ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16 - 8 -2019 -
8 الصبح - السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر -
8 الصبح - درجات الحرارة بتاريخ 16 -8 -2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط google maps -
التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع مكاسب العملة والأسهم الأمريكية

Google+ Print
محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع مكاسب العملة والأسهم الأمريكية محدث.. الذهب يرتفع عند التسوية مع مكاسب العملة والأسهم الأمريكية

مباشر: تراجعت الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية بعد انحسار المخاوف التجارية.

وفقد المعدن الأصفر مكاسبه القوية التي تجاوزت 18 دولاراً خلال التعاملات مع مكاسب قوية للبورصة الأمريكية حيث قفز "داو جونز" الصناعي بأكثر من 400 نقطة.

وجاء ذلك بعدما أعلنت واشنطن تأجيل فرض تعريفات جمركية على بعض الواردات الصينية إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما حذفت بعض السلع من قائمة التعريفات المقترحة.

ولجأ المستثمرون إلى الملاذ الآمن في وقت سابق من التعاملات مع حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في العالم وسط الاضطرابات في هونج كونج والمخاوف السياسية في الأرجنتين.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 المائة.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنحو 0.2 بالمائة إلى 1514.10 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1546.10 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1501.96 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى 97.792.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16 - 8 -2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16 - 8 -2019

أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب 

أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب 

أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

لينوفو تحذر من ارتفاع أسعار منتجاتها وتوضح السبب

لينوفو تحذر من ارتفاع أسعار منتجاتها وتوضح السبب