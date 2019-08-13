382 ألف حاج عربي بالموسم الجاري..ومصر بالصدارة

الرياض - مباشر: كشفت إحصائية صادرة عن مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية عن أداء 382.091 ألف حاجاً عربياً لمناسك حج هذا العام1440 هـ.

وأفادت الإحصائية، اليوم الثلاثاء، أن مصر تصدرت قائمة الحجاج بـ85663 حاجاً، وجاءت العراق في المرتبة الثانية بـ57975 حاجاً بزيادة تصل لقرابة 20 ألف عن العام الماضي، فيما جاءت حجاج الجزائر ثالثة بـ36478 حاجاً، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وجاءت المغرب رابعاً بـ 32696 حاجاً، والسودان خامساً بـ 32076 حاجاً، واليمن سادساً بـ 23736، وسوريا سابعاً بـ 22529 حاجاً لتأتي بكامل حصتها هذا العام.

وشهد هذا الموسم قدوم 14277 حاجاً من الأردن ، و12361 حاجاً من عمان، فيما جاءت تونس في المرتبة العاشرة بـ 11863 حاجاً، والصومال بـ 11286 حاجاً، ولبيبا بـ10557 حاجاً، وفلسطين بـ 8974 حاجاً، والكويت في المرتبة الرابعة عشر بـ 6698 حاجاً، ولبنان بـ 6643 حاجاً، وموريتانيا بـ 3413 حاجاً، وجيبوتي بـ 1496 حاجاً، وجزر القمر بـ 1242 حاجاً، وإريتريا في الأخيرة بـ 495 حاجاً.

وأشارت الإحصائية، إلى أن أعداد القادمين من المنفذ البري وصل إلى 119450حاجاً، كانت دول مصر الأولى بـ 32181 حاجاً، وسورياً ثانياً بـ 15434حاجاً، ووصل عدد الحجاج القادمين من جدة إلى 104854 حاجاً كانت دولتي مصر والعراق الأكثر، حيث بلغ عدد حجاج مصر 24849 حاجاً، والعراق 15695حاجاً.

وبلغ عدد الحجاج القادمين من المدينة المنورة 157787 حاجاً، كان حجاج العراق الأعلى بـ 35890 حاجاً، فيما حلت مصر ثانياً بـ 28651 حاجاً، والجزائر ثالثاً بـ 20681 حاجاً.

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