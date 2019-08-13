النفط العراقية: مصفى "بيجي" تعمل بطاقته الإنتاجية المقررة

مباشر: أكدت وزارة النفط العراقية أن مصفى الصمود في بيجي تعمل بطاقته الانتاجية المقررة، مشيرة إلى السيطرة على حريق الحشائش اندلع بمحيطه.

وقال مدير عام شركة مصافي الشمال، قاسم عبد الرحمن: "سيطرنا بمدة وجيزة على الحريق الذي اندلع في محيط مصفى الصمود في بيجي بسبب سقوط عمود كهربائي على أرض زراعية متروكة بفعل الرياح"، وفقاً لوكالة أنباء العراق "واع".

وأضاف عبد الرحمن، أنه تسبب في اشتعال النيران في الحشائش اليابسة، وأن الحريق كان خارج محيط المصفى ولم يؤثر على إنتاجه.

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