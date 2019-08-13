سهم آبل يقفز 8% ليقود مكاسب "داو جونز"

مباشر: ارتفع سهم آبل بأكثر من 8 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع قرار الولايات المتحدة بتأجيل فرض تعريفات على بعض السلع الصينية.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم آبل بنحو 8.1 بالمائة إلى 208.6 دولار.

وقاد سهم الشركة الأمريكية مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز" خلال التعاملات حيث ارتفع بأكثر من 400 نقطة.

وأعلنت إدارة ترامب تأجيل فرض تعريفات على بعض السلع الصينية من بداية الشهر المقبل إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول من بينها الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

بالإضافة إلى ذلك أجرى المفاوضون التجاريون في الصين والولايات المتحدة محادثات هاتفية اليوم كما وافق على إجراء مفاوضات هاتفية أخرى خلال أسبوعين.