قوات التحالف توضح حقيقة استهداف مطار "أبها" الدولي

الرياض - مباشر: قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن المليشيا الحوثية الإرهابية اطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، من محافظة صنعاء طائرة بدون طيار "مفخخة" في امتداد لعملياتها الإرهابية.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، اليوم، أن الطائرة المفخخة سقطت بعد إقلاعها بمسافة 35 كلم في محافظة عمران على الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ونوه العقيد المالكي، إلى استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بتبنيها للعمليات الإرهابية عبر وسائلها وأدواتها الإعلامية، ما يضعها وقادتها الإرهابيين والمخططين لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية في طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن استمرار دعايتها الكاذبة بإعلانها استهداف مطار أبها الدولي يؤكد ما تم الإيضاح عنه من قيادة القوات المشتركة للتحالف بأنه لم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام سعياً لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية والدعاية لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائهم في معارك نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة المليشيا ونظام إيران.

واختتم العقيد المالكي تصريحه، بتأكيد قيادة القوات المشتركة للتحالف استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

ترشيحات