محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع هدوء المخاوف التجارية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هدوء المخاوف التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وكانت أسهم قطاعي الموارد الأساسية والسيارات أكبر الرابحين في البورصات الأوروبية مع التطورات التجارية الإيجابية.

وأعلن مكتب الممثل التجاري في الولايات المتحدة تأجيل تطبيق التعريفات المقترحة على بعض السلع الصينية حتى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما تم حذف بعض الواردات من القائمة التي ستخضع للرسوم الجمركية

كما أجرى المفاوضون التجاريون في الصين والولايات المتحدة محادثات هاتفية اليوم على آمل حل القضايا التجارية العالقة بينمها.

ويأتي صعود الأسهم الأوروبية تزامناً مع الاضطرابات السياسية حيث من المقرر أن يجتمع مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم لتحديد موعد حجب الثقة من الحكومة، بعد أن أعلن حزب الرابطة اليميني الأسبوع الماضي أن ائتلافه الحاكم مع حركة الخمس نجوم قد انهار.

وفي سياق آخر، حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي لليوان عند 7.0326 لكل دولار بأقوى من التوقعات، لكنه أعلى حاجز 7 يوانات للجلسة الرابعة على التوالي.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.5 بالمائة إلى 372.4 نقطة، كما صعد "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 7250.9 نقطة.

وارتفع "مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.6 بالمائة إلى 11750.1 نقطة، وزاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1 بالمائة إلى 5363.07 نقطة.

وبحلول الساعة 4:35 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.1178 دولار.