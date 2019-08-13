الجوازات السعودية تصدر 101 قرار إداري بحق ناقلي حجاج مخالفين

الرياض - مباشر: ذكرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة السعودية أن عدد القرارات الإدارية الصادرة من اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة المكرمة بلغت 101 قراراً إدارياً.

وأوضحت الجوازات، اليوم الثلاثاء، أن تلك القرارات تم إصدارها بحق المخالفين لتعليمات الحج من 4 يوليو/تموز لعام 2019 وحتى 11 أغسطس /آب من ذات العام، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ونوهت، إلى أن مجموع الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين خلال نفس الفترة بلغ 5.05 مليون ريال، كما تم إصدار عقوبة السجن لمدة مجموعها 1440 يوماً بحق المخالفين.

وقد اشتملت القرارات الإدارية المطالبة بمصادرة عدد 14 مركبة استخدمت في نقل الأشخاص المتوجهين لأداء فريضة الحج بدون تصريح، وبلغ عدد الناقلين والمساهمين المخالفين المدانين 94 مخالف تم التشهير بهم.

كما بلغ عدد الركاب المنقولين الذين لايحملون تصارح حج نظامية 493 مخالف، فيما بلغ عدد الوافدين المستحقين لعقوبة الترحيل 19 مخالف.

و‏‎يذكر، أن اللجان الإدارية الموسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات في مراكز مداخل مكة المكرمة قامت بالعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين، وأن العقوبة النظامية المقررة بحق كل من ينقل حجاج بدون تصاريح حج نظامية تتضمن، السجن 15يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و6 أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.

كما تشمل العقوبات، غرامة مالية 10 آلاف ريال في المرة الأولى، و25 ألف ريال في المرة الثانية، و50 ألف ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج، وترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً.

وتشمل العقوبات أيضا، المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة، والتشهير بالمخالف.

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