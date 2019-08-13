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السعودية..حجم استهلاك البيانات لحج الموسم الجاري يسجل 32.5 ألف تيرابايت

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الرياض - مباشر: كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن الإحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمدينة المنورة  خلال موسم حج بالعام الجاري 1440هـ.

وقالت الهيئة ، اليوم الثلاثاء، أن حجم استهلاك البيانات بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالفترة "1-11" ذو الحجة لعام 1440هـ بلغ 32.5 ألف تيرابايت، بنسبة زيادة 26 في المئة عن العام الماضي.

وأفادت الهيئة، أن حجم استهلاك البيانات المحقق العام الجاري يعادل مشاهدة أكثر من 13.3 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة p1080 HD.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ 352.5 ميجابايت/ مشترك، متجاوزةً معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ 180 ميجابايت/ مشترك، بنسبة 95 في المئة.

وأظهرت الإحصاءات، أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 44.83 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 69 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل سجل 16.53 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 51 في المئة عن العام الماضي.

وأشارت، إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي (يوتيوب، فيسبوك، سناب شات، واتساب، إنستجرام).

فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 235 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 74 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99 في المئة.

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مباشر (اقتصاد)

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