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وقف مسؤولي مؤسسة طوافة للتقصير أثناء موسم الحج

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وقف مسؤولي مؤسسة طوافة للتقصير أثناء موسم الحج وقف مسؤولي مؤسسة طوافة للتقصير أثناء موسم الحج

الرياض - مباشر: قرر نائب أمير منطقة مكة المكرمة وقف مسؤولي مؤسسة طوافة عن العمل.

ووجه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، بإيقاف مسؤولي مؤسسة طوافة عن العمل، قصروا في خدمة ضيوف الرحمن، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

كما طالب الأمير السعودي، بمعالجة عاجلة وتقديم كامل الخدمات للحجاج والتحقيق مع المقصرين، ورفع النتائج إليه.

أوضح أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مقر الإمارة بمنى، اليوم، بعد انتهاء موسم الحج، عدد القوى العاملة والمتطوعين في الموسم الحالي للحج.

وقال الأمير خالد الفيصل، أن عدد القوى العاملة في الحج من مختلف الجهات بلغ أكثر من 350 ألف، بالإضافة إلى 35 ألف متطوع ومتطوعة.

وأشار أمير مكة، إلى أن القوى العاملة تتضمن 120 ألف رجل أمن، و200 ألف من مختلف القطاعات، و30 ألف ممارس صحي.

ونوه، إلى أن الجهات الخيرية وزعت أكثر من 26 مليون وجبة خلال حج هذا العام تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وبلغت الأحمال الكهربائية خلال حج هذا العام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 4715 كيلو وات، وتم ضخ 41 مليون متر مكعب من المياه لمكة المكرمة والمشاعر، خلال الحج.

وأضاف، كما تم نقل أكثر من 2.489 مليون حاج من عرفات إلى مزدلفة خلال ست ساعات منهم 360 ألف حاج عبر قطار المشاعر و100 ألف استخدموا طرق المشاة، والباقي تم نقلهم عبر 20 ألف حافلة.

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