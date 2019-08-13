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اليوم .. مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الحج السريع

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اليوم .. مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الحج السريع اليوم .. مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الحج السريع

القاهرة- مباشر: استقبل مطار القاهرة الدولي، منتصف ليلة اليوم الثلاثاء، أولى رحلات الحج السريع القادمة من الأراضي المقدسة بالسعودية بعد أداء مناسك الحج هذا العام.

وأضاف مطار القاهرة في بيان، اليوم، ان من المقرر أن يستقبل مبنى الركاب (2) بمطار القاهرة الدولي رحلتين للخطوط رقم 309 القادمة من جدة، ورقم 319 القادمة من المدينة المنورة.

وتبدأ للطيران، الأربعاء، رحلات عودة الحجاج إلى مصر من مطار جدة، بينما تبدأ رحلات العودة من مطار المدينة المنورة في 17 أغسطس/ أب الجاري، بعد أن نقلت هذا العام حوالي 75 ألف حاج من المطارات المصرية إلى جدة والمدينة.

وكان رئيس مكتب شؤون حجاج السياحة بالمدينة المنورة، قال إنه تم إتمام كافة الاستعدادات لاستقبال الحجاج؛ مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يصل 26 ألف حاج من حجاج السياحة إلى المدينة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف صبحي عبدالفتاح، أن إجمالي حجاج السياحة يصل إلى ما يقرب من 36 ألف حاج؛ وهناك 10 آلاف حاج زاروا المدينة المنورة قبل التوجه لمكة المكرمة لأداء مناسك الحج؛ فيما ينتظر باقي العدد والمقدر بـ 26 ألف حاج لزيارة المدينة فور انتهاء مناسك الحج.

وأشار، الى أن الـ 26 ألف حاج الذين سيزورون المدينة المنورة هم 10 آلاف حاج من الحج البري؛ و16 ألف حج طيران؛ على أن تكون عودتهم بشكل مباشر من المدينة المنورة إلى القاهرة.

وأوضح، أن أعمال تسكين الحجاج الذين زاروا المدينة المنورة قبل أداء مناسك الحج تمت بصورة طيبة وجيدة للغاية ولم يتم رصد أي شكاوي، مشيراً إلى أن الجميع يعمل من أجل توفير كافة سبل الراحة لحجاج "بيت الله".

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