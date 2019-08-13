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محدث.. النفط يرتفع 3% مع هدوء المخاوف التجارية

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محدث.. النفط يرتفع 3% مع هدوء المخاوف التجارية محدث.. النفط يرتفع 3% مع هدوء المخاوف التجارية

مباشر: تحولت النفط للارتفاع بأكثر من 3.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع هدوء المخاوف التجارية.

وتلقت أسعار الخام الدعم مع مكاسب قوية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات على خلفية تأجيل واشتطن فرض تعريفات على بعض السلع من الصين إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول.

ومن شأن هدوء التوترات التجارية أن تقلل من مخاوف تباطؤ الطلب على الخام والتي كانت ضغطت على الأسعار في وقت سابق من التعاملات.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2019 و2020 إلى 1.1 و1.3 مليون برميل يومياً على الترتيب.

وفي سياق آخر، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الصخري خلال الشهر المقبل إلى مستوى قياسي عند 8.77 مليون برميل يومياً

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق من اليوم عن الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 5:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 3.6 بالمائة إلى 56.91 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 3.8 بالمائة إلى 60.78 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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