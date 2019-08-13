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محدث.. الدولار يوسع مكاسبه عالمياً مع انحسار التوترات التجارية

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محدث.. الدولار يوسع مكاسبه عالمياً مع انحسار التوترات التجارية محدث.. الدولار يوسع مكاسبه عالمياً مع انحسار التوترات التجارية

مباشر: عزز الدولار الأمريكي مكاسبه أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هدوء المخاوف التجارية وبعد بيانات اقتصادية.

وتلقت العملة الأمريكية الدعم مع إعلان الولايات المتحدة تأجيل فرض تعريفات على بعض السلع الصينية منها الهواتف المحمولة حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول كما قررت حذف بعض السلع منالقائمة التي ستخضع للتعريفات.

كما أجرى المفاوضون التجاريون في الولايات المتحدة والصين مكالمة هاتقية اليوم مع الموافقة على إجراء محادثات أخرى عبر الهاتف خلال الأسبوعين المقبلين.

ويترقب المستثمرون التطورات على الساحة الاقتصادية والسياسية مع الاضطرابات في هونج كونج والهبوط القوي للعملة الأرجنتينية مع نتائج أولية بالانتخابات الرئاسية.

وكشفت بيانات اقتصادية أن مؤشر المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 3:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1188 دولار، بينما زاد أمام الين بنحو 1.1 بالمائة إلى 106.49 ين.

كما صعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.06 بالمائة إلى 1.2069 دولار، في حين ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.4 بالمائة عند 0.9739 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 31 بالمائة إلى 97.701.

مباشر (اقتصاد)

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