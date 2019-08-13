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محدث.. أسعار الذهب تتحول للهبوط عالمياً وتفقد 8 دولارات

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محدث.. أسعار الذهب تتحول للهبوط عالمياً وتفقد 8 دولارات محدث.. أسعار الذهب تتحول للهبوط عالمياً وتفقد 8 دولارات

مباشر: تحولت الذهب للهبوط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث فقد المعدن الأصفر أكثر من 13 دولاراً مع مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية.

وفقد المعدن الأصفر مكاسبه القوية التي تجاوزت 18 دولاراً خلال التعاملات مع مكاسب قوية للبورصة الأمريكية حيث قفز "داو جونز" الصناعي بأكثر من 400 نقطة.

وجاء ذلك بعدما أعلنت واشنطن تأجيل فرض تعريفات جمركية على بعض الواردات الصينية إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما حذفت بعض السلع من قائمة التعريفات المقترحة.

ولجأ المستثمرون إلى الملاذ الآمن في وقت سابق من التعاملات مع حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في العالم وسط الاضطرابات في هونج كونج والمخاوف السياسية في الأرجنتين.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3 المائة.

وبحلول الساعة 4:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنحو 0.4 بالمائة إلى 1510.80 دولار للأوقية ليفقد أكثر من 6 دولارات بعد أن سجل مستوى 1546.10 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.

وكان المعدن الأصفر أنهى جلسة الأمس رابحاً 9 دولارات مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.40 دولار إلى 1502.53 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.720.

مباشر (اقتصاد)

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