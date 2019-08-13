أخبار عاجلة

ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع تعافي الأصول الخطرة -
السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تعافي البورصات العالمية -
ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16 - 8 -2019 -
8 الصبح - السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر -
8 الصبح - درجات الحرارة بتاريخ 16 -8 -2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط google maps -
التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السعودية: لا نناقش الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للحجاج

Google+ Print
السعودية: لا نناقش الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للحجاج السعودية: لا نناقش الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للحجاج

الرياض - مباشر: أكدت المملكة العربية ، أنها ليس لها الحق في مناقشة الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للحجاج.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، رئيس لجنة الحج المركزية، في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مقر الإمارة بمنى، اليوم الثلاثاء: "الحج للعبادة فقط، ولا يناقش بالحج أي أمر آخر، وليس هناك حق للمملكة العربية السعودية أن تناقش أي حاج مسلم يأتي إلى هذه الأرض للعبادة وليؤدي هذا الركن من أركان الإسلام، أن تناقش معه أحواله الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في بلاده".

وتابع الأمير السعودي: "فهذا خاص بكل بلاد وكل دولة وكل شعب ونحن لا نتدخل في شؤون الآخرين، ومسؤوليتنا نحن في هذه البلاد وعلى هذه الأراضي المقدسة وبهذا الوقت المقدس والمكان المقدس مهمتنا الأساسية هي أن نضمن للحاج الراحة والطمأنينة والسكينة ليؤدي العبادة التي أمره الله سبحانه بها لتأديتها في هذه الأماكن وفي هذه الأيام"، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأكمل، أن أما ما يحدث في بلاد المسلمين فهذا متروك لهم ولا نتدخل فيه، المملكة العربية السعودية لا تتدخل في شؤون البلاد الإسلامية عن طريق هذا التجمع الإسلامي على هذه الأراضي المقدسة، وهذه الأراضي المقدسة مهيئة فقط للعبادة.

أمير مكة: "الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي" السعودية توضح إمكانية زيادة عدد الحجاج بالموسم القادم لـ15مليون شخص

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس

السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس

التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية

التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية

التجارة السعودية توضح حقوق المستهلك عند شراء سلعة معيبة

التجارة السعودية توضح حقوق المستهلك عند شراء سلعة معيبة

صحيفة: السيسي لن يحضر توقيع اتفاق السودان... والسعودية ترسل الجبير

صحيفة: السيسي لن يحضر توقيع اتفاق السودان... والسعودية ترسل الجبير