السعودية: لا نناقش الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للحجاج

الرياض - مباشر: أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ليس لها الحق في مناقشة الأحوال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للحجاج.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، رئيس لجنة الحج المركزية، في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مقر الإمارة بمنى، اليوم الثلاثاء: "الحج للعبادة فقط، ولا يناقش بالحج أي أمر آخر، وليس هناك حق للمملكة العربية السعودية أن تناقش أي حاج مسلم يأتي إلى هذه الأرض للعبادة وليؤدي هذا الركن من أركان الإسلام، أن تناقش معه أحواله الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في بلاده".

وتابع الأمير السعودي: "فهذا خاص بكل بلاد وكل دولة وكل شعب ونحن لا نتدخل في شؤون الآخرين، ومسؤوليتنا نحن في هذه البلاد وعلى هذه الأراضي المقدسة وبهذا الوقت المقدس والمكان المقدس مهمتنا الأساسية هي أن نضمن للحاج الراحة والطمأنينة والسكينة ليؤدي العبادة التي أمره الله سبحانه بها لتأديتها في هذه الأماكن وفي هذه الأيام"، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأكمل، أن أما ما يحدث في بلاد المسلمين فهذا متروك لهم ولا نتدخل فيه، المملكة العربية السعودية لا تتدخل في شؤون البلاد الإسلامية عن طريق هذا التجمع الإسلامي على هذه الأراضي المقدسة، وهذه الأراضي المقدسة مهيئة فقط للعبادة.