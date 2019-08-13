مصر تدعو البعثة الأممية في ليبيا للانخراط مع ممثلي الشعب المنتخبين
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وأضافت الخارجية "مصر تناشد الأطراف الليبية باتخاذ موقف واضح ولا لبس فيه للنأي بنفسها عن المجموعات الإرهابية والإجرامية، خاصةً تلك المدرجة على قوائم العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن".
ودعا المتحدث باسم الخارجية أحمد حافظ في البيان "البعثة الأممية للدعم في ليبيا للتعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية، وتنفيذ كافة عناصر المبادرة التي أقرها مجلس الأمن في تشرين الأول/ أكتوبر 2017".