أمير مكة يعلق على تفاوت أسعار الحج للجنسيات والدول المختلفة

الرياض - مباشر: أكد أمير منطقة مكة المكرمة وجود أسعار محددة لكل فئة من الفئات القادمة للحج.

وأشار الأمير خالد الفيصل، رئيس لجنة الحج المركزية، في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مقر الإمارة بمنى، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء موسم الحج، عن سبب تفاوت أسعار الحج بين الجنسيات وبين الدول المختلفة، إلى وجود أسعار محددة لكل فئة من الفئات.

وقال: "أن كان هناك أي ملاحظات على تنفيذ هذه الاتفاقيات بين الحجاج ومؤسسات الحج، فيجب مخاطبتنا عنها وستتم مراجعتها لتصحيح الأخطاء لأن ما يهم المملكة هو راحة الحجاج، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وفي رد حول إمكانية زيادة عدد حجاج جمهورية إندونيسيا في الأعوام القادمة كونها أكبر الدول الإسلامية من ناحية السكان، أفاد أن تحديد عدد الحجاج لكل بلد تم في مؤتمر إسلامي، مثلت فيه جميع البلاد الإسلامية واتخذت قرار أن يكون هناك نسبة معينة لعدد الحجاج نسبة إلى عدد المسلمين فيها، وبالتالي إذا زاد عدد السكان تزيد النسبة وهذا هو المتبع.

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