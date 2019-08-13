السعودية توضح إمكانية زيادة عدد الحجاج بالموسم القادم لـ15مليون شخص

الرياض - مباشر: أوضحت المملكة العربية السعودية إمكانية زيادة عدد الحجاج بالموسم القادم لـ15مليون زائر.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مقر الإمارة بمنى، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء موسم الحج، إجابة على سؤال عن إمكانية زيادة عدد الحجاج في الموسم القادم إلى 15 مليون حاج، أن حجاج هذا العام كلهم بما فيهم حجاج المملكة العربية السعودية لم يصلوا إلى 3 ملايين حاج، ولا اعتقد أن العام القادم سيأتي 15 مليون حاج.

وذكر الأمير خالد الفيصل، أن عدد القوى العاملة في الحج من مختلف الجهات بلغ أكثر من 350 ألف، بالإضافة إلى 35 ألف متطوع ومتطوعة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأشار أمير مكة، إلى أن القوى العاملة تتضمن 120 ألف رجل أمن، و200 ألف من مختلف القطاعات، و30 ألف ممارس صحي.

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