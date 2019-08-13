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واشنطن تؤجل تطبيق تعريفات على بعض الواردات الصينية حتى 15ديسمبر

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واشنطن تؤجل تطبيق تعريفات على بعض الواردات الصينية حتى 15ديسمبر واشنطن تؤجل تطبيق تعريفات على بعض الواردات الصينية حتى 15ديسمبر

مباشر: أعلنت الولايات المتحدة حذف بعض السلع من قائمة الواردات الصينية التي ستخضع لتعريفات جمركية، كما أجلت تطبيق الرسوم على سلع أخرى حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم إزالة بعض المنتجات من قائمة التعريفات المقترحة بناءً على الصحة والسلامة والأمن القومي وعوامل أخرى ولن تواجه رسوماً إضافية بنسبة 10 بالمائة.

وأضاف البيان أنه سيتم تأجيل تطبيق التعريفات على بعض المنتجات الصينية إلى 15 ديسمبر/كانون الثاني منها "الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة ألعاب الفيديو وبعض الألعاب وشاشات الكمبيوتر وبعض السلع من الأحذية والملابس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد أعلن عزمه فرض تعريفات بنحو 10 بالمائة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من 1 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح البيان أنه سيتم الإعلان في أقرب وقت ممكن عن قائمة السلع التي سوف تتأثر بالتعريفات المحتملة على الصين.

وبشكل منفصل، قالت وزارة التجارة الصينية إن نائب رئيس مجلس الدولة ليو خه أجرى مكالمة هاتفية مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة  ستيفن منوشين مع وافق الطرفان على إجراء مكالمة أخرى خلال أسبوعين.

ومن المتوقع أن تتم الجولة التالية من محادثات التجارة في سبتمبر/أيلول المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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