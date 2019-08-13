السعودية توضح عدد القوى العاملة والمتطوعين والأحمال الكهربائية بالحج

الرياض - مباشر: أوضح أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مقر الإمارة بمنى، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء موسم الحج، عدد القوى العاملة والمتطوعين في الموسم الحالي للحج.

وقال الأمير خالد الفيصل، أن عدد القوى العاملة في الحج من مختلف الجهات بلغ أكثر من 350 ألف، بالإضافة إلى 35 ألف متطوع ومتطوعة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأشار أمير مكة، إلى أن القوى العاملة تتضمن 120 ألف رجل أمن، و200 ألف من مختلف القطاعات، و30 ألف ممارس صحي.

ونوه، إلى أن الجهات الخيرية وزعت أكثر من 26 مليون وجبة خلال حج هذا العام تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وبلغت الأحمال الكهربائية خلال حج هذا العام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 4715 كيلو وات، وتم ضخ 41 مليون متر مكعب من المياه لمكة المكرمة والمشاعر، خلال الحج.

وأضاف، كما تم نقل أكثر من 2.489 مليون حاج من عرفات إلى مزدلفة خلال ست ساعات منهم 360 ألف حاج عبر قطار المشاعر و100 ألف استخدموا طرق المشاة، والباقي تم نقلهم عبر 20 ألف حافلة.

وفي مجال الخدمات الطبية، تم تقديم الخدمة العلاجية لأكثر من نصف مليون حاج، وتحجيج 400 حاج من المنومين بواسطة القافلة الصحية الطبية، هؤلاء نقلوا إلى عرفات وأتموا حجهم وهم في سيارات الإسعاف ليتموا حجهم، منوهاً إلى أنه "منهم من هو مغمي عليه".

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