"داو جونز" يربح 440 نقطة مع تطورات تجارية إيجابية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 440 نقطة مع تطورات تجارية إيجابية.

وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب البورصة الأمريكية مع ارتفاع سهم آبل بأكثر من 5 بالمائة.

وانتعشت الأسهم الأمريكية بعد أن أعلن مكتب الممثل التجاري الولايات المتحدة حذف بعض السلع من قائمة المنتجات الواردات الصينية التي ستخضع لتعريفات جمركية بنسبة 10 بالمائة.

كما تم تأجيل تطبيق التعريفات على السلع الأخرى إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد أعلن الرئيس الأمريكي عزمه فرض تعريفات على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الشهر المقبل.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي وفقاً للتوقعات.

وكانت الأسهم الأمريكية سجلت خسائر قوية بالأمس مع مخاوف الركود الاقتصادي.

وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 1.7 بالمائة أو ما يعادل 440 نقطة إلى 26337.9 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 1.7 بالمائة إلى 2932.6 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 2.2 بالمائة إلى 8039.9 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.630.