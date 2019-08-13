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أمير مكة: "الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي"

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أمير مكة: "الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي" أمير مكة: "الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي"

الرياض - مباشر: قال أمير منطقة مكة في جواب لسؤال في ختام المؤتمر الصحفي عن الحج بشأن العلاقات الإماراتية: "الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي".

كما نوه أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مقر الإمارة بمنى، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء موسم الحج، بشأن الخطط التطويرية في مشعر منى، إلى أن ذلك من أكثر الأمور أهمية لدى العاهل السعودي وولي العهد والحكومة السعودية بشكل عام.

وأشار الأمير خالد الفيصل،، إلى أنه تم خلال العام الماضي تم إنشاء هيئة ملكية خاصة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة برئاسة ولي العهد، من صلاحيتها ومسؤولياتها تطوير المشاعر المقدسة وتطوير مدينة مكة المكرمة لكي تلائم هذه المهمة العظيمة في حياة المسلمين في جميع دول العالم، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وقال: "حيث بدأت الهيئة تدرس ما رفع لها من إمارة مكة ومن هيئة تطوير مكة المكرمة ومن البلديات ومن جميع الوزارات الحكومية الخدمية، جميعها رفعت الدراسات الخاصة بتطوير المشاعر المقدسة إلى الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة".

وأكد الأمير خالد الفيصل، أن الآراء توافقت في الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة على الدراسات الأولية للمشروعات التطويرية الخاصة بالمشاعر المقدسة، وبدء في تنفيذ الدراسات الفنية والتنفيذية وهي بالوقت الراهن في طور النهاية.

وصرح: "سنبدأ إن شاء الله بعد هذا الحج مباشرة في إنشاء أول انموذج لتطوير منى، وهذا يشمل المساكن والمخيمات، وسيكون هذا الانموذج جاهزا في العام القادم ، لطرحه تحت التجربة لنرَ فعالية هذا المشروع وإذا كان يحتاج إلى إضافة أو حذف منه أو تغييره بالشامل".

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