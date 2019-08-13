التحالف ينفي استهداف مطار أبها ويؤكد: الطائرة سقطت داخل الأراضي اليمنية

وأوضح المالكي أن الطائرة سقطت بعد إقلاعها بمسافة 35 كم في محافظة عمران، "على الأعيان المدنية والمدنيين"، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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ونفى المالكي ما وصفه بـ "الدعاية الكاذبة" للحوثيين، بإعلان استهداف مطار أبها الدولي جنوبي المملكة، صباح اليوم.

واختتم العقيد المالكي تصريحه بتأكيد قيادة قوات "التحالف" استمرارها في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية، "لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي"، على حد تعبيره.

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، أنها شنت عدة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مطار أبها السعودي الدولي.

وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، أن "سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، نفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2 k على مطار أبها الدولي بعسير".

ونقلت القناة عن مصدر في سلاح الجول قوله إن "طائرات قاصف 2 k أصابت أهدافها المرصودة في المطار بدقة".

وكان سلاح الجو المسير قد نفذ، أمس الأول، عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k استهدف رادارات ومواقع عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط عسير.