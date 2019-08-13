أمير مكة: عدد المخالفين بالحج انخفض بـ29% خلال العام الجاري

الرياض - مباشر: قال أمير منطقة مكة، أن عدد المخالفين بالحج انخفض بواقع 29 في المئة خلال العام الجاري.

وأوضح الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مقر الإمارة بمنى، اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء موسم الحج، أن عدد الحجاج بلغ في العام الجاري 2,489,406 حاج، منهم 1,855,027 حاجا من الخارج، ومن الداخل 634,379 حاجاً.

وتابع أمير مكة، وبلغ عدد الحجاج النظاميين 336 ألف حاج، وعدد المخالفين 298,379 مخالفاً، مؤكدا أن عدد المخالفين تراجع خلال العام الحالي عن العام الماضي بواقع 29 في المئة، حيث بلغ المخالفين في العام الماضي 383 ألف مخالف، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

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