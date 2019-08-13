ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يوليو

مباشر: ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وفقاً لتوقعات المحللين، مع زيادة تكاليف الطاقة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنحو 0.3 بالمائة في يوليو/تموز الماضي، مقابل زيادة 0.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن تضخم المستهلكين سوف يسجل 0.3 بالمائة في نفس الفترة.

وجاء تسارع التضخم الشهري الأمريكي بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة بنحو 1.3 بالمائة في الشهر الماضي، مقارنة مع هبوط 2.3 بالمائة فس الشهر السابق له.

وعلى أساس سنوي، سجل التضخم الأمريكي 1.8 بالمائة خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في يوليو/تموز الماضي، مقارنة مع 1.6 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة فسجل 2.2 بالمائة في يوليو/تموز الماضي، مقابل مع 1.1 بالمائة في الشهر السابق له على أساس سنوي

وبحلول الساعة 1:26 مساءً بتوقيت جرينتش،استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.415.