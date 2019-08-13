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وكالة: 17 أغسطس تبدأ مراسم التوقيع على الوثيقة الدستورية بالسودان

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وكالة: 17 أغسطس تبدأ مراسم التوقيع على الوثيقة الدستورية بالسودان وكالة: 17 أغسطس تبدأ مراسم التوقيع على الوثيقة الدستورية بالسودان

مباشر: تبدأ مراسم التوقيع النهائي للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير يوم السبت الموافق 17 أغسطس/ أب الجاري.

كما يتم في 18 أغسطس تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي، توطئة لأداء القسم وعقد أول اجتماع لمجلس السيادة في اليوم التالي، وفقاً لوكالة أنباء السودان.

 وتنص الوثيقة الدستورية على مصفوفة لإنفاذ إجراءات الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير وتعيين رئيس الوزراء في 20 من أغسطس الحالي وسيؤدي القسم في اليوم التالي أمام مجلس السيادة ورئيس القضاء.
وأضافت الوكالة أنه في 28 أغسطس سيعلن رئيس الوزراء تعيين أعضاء مجلس الوزراء والذين يعتمد مجلس السيادة تعيينهم في الثلاثين من ذات الشهر ويؤدون القسم في اليوم التالي أمام رئيس القضاء ورئيس الوزراء.

ويعقد مجلس الوزراء أول اجتماع له في 31 من أغسطس الحالي فيما ينعقد أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء مطلع سبتمبر المقبل وذلك بداية لعملية السلام الشامل في البلاد.

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