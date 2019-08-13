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انخفاض ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا لأدنى مستوى منذ 2011

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انخفاض ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا لأدنى مستوى منذ 2011 انخفاض ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا لأدنى مستوى منذ 2011

مباشر: انخفضت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني خلال الشهر الجاري لأدنى مستوى في 8 سنوات وبأكثر من توقعات المحللين.

وكشفت بيانات مؤشر "زد.آي.دبليو" الصادرة اليوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستثمرين انخفض إلى مستوى -44.1 نقطة خلال أغسطس/آب الجاري وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011 مقابل مستوى -24.5 نقطة المسجل في الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن الثقة في ألمانيا ستسجل مستوى -27.8 نقطة في الشهر الحالي.

وأوضحت البيانات أن التراجع في ثقة المستثمرين جاء نتيجة لتدهور التوقعات الاقتصادية لأكبر اقتصاد أوروبي مع تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مؤخراً بالإضافة إلى زيادة احتمالات البريكست بدون اتفاق.

وفيما يتعلق بمؤشر "زد.أي.دبليو" للظروف الاقتصادية في الوقت الحالي فتراجع عند مستوى 13.5 نقطة في الشهر الجاري، مقارنة بمستوى 12.4 نقطة في يوليو/تموز.

وبحلول الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1216 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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