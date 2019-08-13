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نمو الأجور في بريطانيا بأكبر وتيرة في 11 عاماً

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نمو الأجور في بريطانيا بأكبر وتيرة في 11 عاماً نمو الأجور في بريطانيا بأكبر وتيرة في 11 عاماً

مباشر: تراجع معدل البطالة في بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما نمت الأجور بأكبر وتيرة في 11 عاماً.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في المملكة المتحدة سجل 3.9 بالمائة في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع 4 المائة في نفس الفترة من العام الماضي، لكنه ارتفع بنحو 0.1 بالمائة عن الربع السابق له.

وأضافت بريطانيا 115 ألف وظيفة في الربع الثاني ، مما رفع مستوى التوظيف إلى رقم قياسي عند 32.811 مليون.

وأظهرت البيانات أن معدل عدم النشاط والذي يعبر عن الأشخاص بين 16 إلى 64 عاماً وغير نشطين اقتصادياً فسجل 20.7 بالمائة خلال الربع الثاني بانخفاض 0.5 بالمائة عن الربع نفسه من العام الماضي.

وعلى مستوى متوسط دخل الفرد في الأسبوع باستثناء العلاوات فسجل نمواً 3.9 بالمائة في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع 3.6 بالمائة.

أما بالنسبة لمتوسط نمو الأجور في الأسبوع والذي يتضمن زيادة في العلاوات فسجل 3.7 بالمائة وهو أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران/ 2008.

وبحلول الساعة 10.30 مساءً بتوقيت جرينتش استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار عند 1.2081 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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